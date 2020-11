TransIP stopt met gratis Stack variant

TransIP gaat stoppen met de gratis Stack dienst welke de beschikking geeft over 1TB aan opslag. Binnen drie maanden zullen de gratis accounts worden stopgezet. Gebruikers kunnen de data downloaden of het gratis account omzetten naar een betaald-account van Stack.

Gratis Stack variant

Eerder verschenen er twee incidenten rondom de opslagsystemen van de dienst. Daarbij ging er data verloren van enkele honderden gebruikers. In een enkele server zijn er meerdere schijven defect gegaan. Er is hierop geen rekening gehouden. Omdat Stack de veiligheid van de data niet kan garanderen is besloten om definitief te stoppen met de gratis dienst.

Stack is een gratis dienst welke sinds 2015 beschikbaar is in Nederland. Tot 10 februari is het mogelijk om gebruik te maken an de dienst. Daarna worden de bestanden definitief verwijderd.

Vanwege de gratis abonnementen was het altijd een bewuste keuze dat er geen back-ups werden gemaakt van de dienst. De gratis dienst was volgens TransIP vooral bedoeld als reserve plek voor je data.

TransIP schrijft in een blogpost dat gebruikers kunnen upgraden of hun data kunnen downloaden en hun account vervolgens opzeggen. Tevens is er meer informatie te lezen in de blog over het besluit.