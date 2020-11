Xbox Series X kopen: Waar is de voorraad aanwezig?

De Xbox Series X is sinds 10 november te verkrijgen in Nederland. Microsoft heeft de Xbox Series X op 9 september 2020 officieel aangekondigd. Inmiddels is de console beschikbaar alleen is de voorraad beperkt. Waar zijn de mogelijkheden voor nieuwe voorraad?

Xbox Series X kopen

Sinds 10 november zijn de Xbox Series X en Series S te verkrijgen in Nederland. De Series S is goed te bereiken in Nederland. De snellere Xbox Series X met krachtigere hardware is lastig te verkrijgen.

Toch zijn er regelmatig mogelijkheden welke ontstaan bij nieuwe voorraad.

Xbox Series X

De Xbox Series X kost €499,99 en de Xbox Series S is verkrijgbaar voor €299,99. In vergelijking met de Series S is de Xbox Series X de meest krachtige console. De chip van de Xbox Series X is gebaseerd op de AMD Zen 2 architectuur.

Beschikbaarheid

Bij zo goed als alle webwinkels is de Xbox Series X uitverkocht. Bij Bol.com is er een grotere kans op nieuwe voorraad. Al enkele keren is de voorraad bijgevuld bij Bol.com. Het is verstandig om je e-mailadres achter te laten bij Bol.com voor een reminder zodra de voorraad bijgevuld zal worden.

Overige webwinkels

Het is verstandig om regelmatig de voorraad te checken bij de webwinkels. De grootste kans ontstaat bij Microsoft en Amazon Nederland.