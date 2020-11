Bitcoin bereikt $17.600, hoogtepunt van afgelopen 3 jaar

De Bitcoin is behoorlijk gestegen de afgelopen maanden. De waarde van de Bitcoin heeft de grens van $17.600 bereikt. Het recordniveau van bijna $17.800 aangetikt. $20.000 in december 2017 komt hiermee weer inzicht.

Bitcoin in het groen

De koers van de bitcoin zit al een tijdje stevig in de lift, onder andere door de bekendmaking van diverse betalingsdienstverleners welke Bitcoin ondersteunen. Een goed voorbeeld hiervan is PayPal welke heeft laten weten om Bitcoin te integreren in het platform.

Op moment van schrijven heeft de Bitcoin koers de $17.800 aangetikt. Hiermee heeft de Bitcoin een voorlopig hoogtepunt van 2020 bereikt. Deze prijs behaalde we voor het laatst in januari van 2018.

Nu is vooral afwachten of de Bitcoin het record van $20.000 in december 2017 kan bereiken.