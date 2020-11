iPad hoes met toetsenbord: Dit zijn de mogelijkheden

Een goede bescherming voor de iPad is wel zo handig. Daarnaast is het ook ideaal als er een los toetsenbord is te vinden voor het typen van langere teksten. Op de markt zijn er verschillende toetsenbordhoezen beschikbaar.

Dankzij multitaskingfuncties en ondersteuning voor een muis en trackpad kan je van de iPad een prima apparaat maken om mee te werken. Een iPad hoesje met een toetsenbord maakt dit nog gebruiksvriendelijker. Een dergelijke hoes zorgt voor bescherming en geeft daarnaast ook meer mogelijkheden qua positie.

Er zijn tegenwoordig enorm veel toetsenborden te verkrijgen op de markt. Een aantal met trackpad, zodat er ook geen losse muis meer nodig is.

Logitech Slim Folio

De Logitech Slim Folio is al even op de markt en beschikt over een volledig toetsenbord. Naast het volledige toetsenbord zitten er ook handige functietoetsen op de case welke speciaal voor iPadOS zijn afgestemd. Via Bluetooth is connectie eenvoudig mogelijk.

iPad Smart Keyboard

Apple heeft zelf ook een Smart Keyboard in het assortiment. Het gaat hierbij om de Smart Keyboard Folio. Het grootste voordeel van de Smart Keyboard is dat het gaat om een slank ontwerp welke behoorlijk dun is. De iPad Smart Keyboard is zowel verkrijgbaar voor de iPad Air als de iPad Pro exemplaren.

Magic Keyboard

Wanneer je echt veel gebruik maakt van het toetsenbord is de Magic Keyboard een van de duurste accessoires. Apple heeft deze hoes met speciaal toetsenbord en trackpad ontwikkeld voor de iPad Pro. Door de behuizing zweeft de iPad als het ware boven het toetsenbord. Qua ergonomie is dit een van de beste keuzes. Het nadeel is wel de prijs. De adviesprijs van de Magic Keyboard is 339 euro.

Veel soorten en maten

Niet alleen van de bekende merken zijn er accessoires welke beschikken over een toetsenbord. Voor de iPad zijn er ook veel onbekende merken welke toetsenborden aanbieden voor een relatief goedkope prijs. Vooralsnog zijn de toetsenborden van Logitech en Apple zelf wel het beste aangesloten op de iPad. Niet alleen qua werking maar ook qua bescherming en gebruiksgemak. Vooral als je veel gebruik van het toetsenbord is het van belang om een goed en ergonomisch toetsenbord te gebruiken.