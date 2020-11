PlayStation 5 vanaf vandaag verkrijgbaar: PS5 kopen? Dit zijn de laatste opties

Ben je opzoek om een PlayStation 5 te kopen? Dan is het je vast niet ontgaan dat de vraag momenteel enorm is. Vrijwel alle webshops zijn uitverkocht. Vanaf 19 november gaat de console officieel in de verkoop. Wat is de kans om alsnog snel een console te bemachtigen? Er komen nog enkele opties aan om de PlayStation 5 te bestellen. Opties zijn onder andere Amazon Nederland, Amazon Duitsland en Bol.com.

Waar is voorraad?

Tijd voor een actuele update van de voorraad status en verkrijgbaarheid in Nederland. Coolblue heeft de verkoop gestart vanuit een speciale actie waarbij je een schoen moet zetten. Voor ongeveer 200 consoles waren er iets minder dan 80000 inzendingen ingediend. De kans op een PS5 console is hierdoor erg klein bij Coolblue. In totaal mocht het bedrijf maar 180 exemplaren verkopen. Dat betekent dat de deelnemers dus minder dan 1 procent kans hadden op een console.

Uitverkocht in 2 minuten bij BCC

Niet alleen bij Coolblue was de vraag enorm. Ook bij BCC is de webshop volledig overbelast geraakt door de hoge vraag. Volgens BCC was de voorraad in slechts 2 minuten uitverkocht.

Nieuwe PS5 voorraad bij Bol.com

Via Twitter heeft Bol.com laten weten dat er binnenkort een nieuwe PS5 voorraad komt. “Morgen is de PlayStation 5 niet verkrijgbaar bij ons. De tweede verkoop zal begin december van start gaan.”

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Nieuwe voorraad Amazon

Naast Bol.com is er ook een grote kans bij Amazon. De webwinkel verwacht op 19/11 om 13:00 een nieuwe voorraad. Bekijk de console bij Amazon

De verkoop is zojuist bevestigd vanuit Amazon. Om 13:00 Nederlandse tijd start de verkoop. Ook UK, SE, FR en IT starten om 13:00 met de verkoop. De vraag naar de PS5 is wel behoorlijk – waardoor de verwachting is dat de voorraad binnen enkele minuten uitverkocht zal worden.

Overzicht

Bijgewerkt op 19-11-2020