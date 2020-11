Oppo A15 uitgebracht in Nederland: Veel smartphone voor 149 euro

Oppo heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat hierbij om een goedkopere smartphone in de A-serie. Voor 149 euro haal je de goedkopere Oppo A15 in huis.

Oppo A15

Het assortiment van Oppo is uitgebreid met een nieuwe smartphone. De Oppo A15 is gericht op het betaalbare segment en beschikt over een 6,52-inch HD+ beeldscherm. Aan de achterzijde van de smartphone zijn er een drietal camera’s te vinden. De primaire camera van 13 megapixel ondersteunt HDR en heeft een nachtmodus. Ook is er een 2 megapixel-macrocamera en een 2 megapixel-dieptesensor.

De resolutie van het 6,52-inch scherm is 1600 bij 720 pixels. Dit geeft als resultaat wel een hogere batterijduur vanwege de lagere resolutie.

Onder de motorkap van de smartphone is er een MediaTek Helio P35 chipset te vinden met 3GB aan werkgeheugen. Verder is er 32GB aan interne opslagcapaciteit en beschikt de smartphone over een 4230mAh-accu.

Voor 149 euro is de smartphone te verkrijgen in Nederland.