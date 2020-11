Huawei verkoopt Honor-smartphonetak

De Chinese elektronicafabrikant Huawei heeft laten weten dat de smartphonetak Honor verkocht zal worden.

Honor is een smartphonelabel binnen Huawei welke vooral is gericht op de betaalbare midrange smartphones. De verkoop van Honor is vooral gericht om het merk te laten voorbestaan vanwege de aanhoudende druk door de Amerikaanse regering op Huawei.

Honor is onderdeel van Huawei waardoor alle restricties ook van toepassing zijn op de bedrijfstak. Honor ondervindt dus dezelfde beperkingen en kan momenteel geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven.

Een nieuwe eigenaar geeft meer ruimte voor Honor en maakt een deal met Google en Qualcomm weer mogelijk voor de apps en processors.

Huawei heeft verder laten weten dat het bedrijf niet betrokken zal blijven bij het merk en dat alle aandelen zijn verkocht. De nieuwe eigenaar is Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Volgens Reuters gaat het om een overnamebedrag van 15,2 miljard dollar.