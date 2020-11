Nieuwe iPad Air met korting bij Amazon te verkrijgen

De nieuwe iPad Air is onlangs op de markt verschenen. Toch is de nieuwe iPad nu al te verkrijgen bij Amazon met een interessante korting.

De iPad Air is sinds 23 oktober beschikbaar bij de Apple Store. Hierdoor is de iPad gloednieuw en voorzien van de laatste specificaties en hardware. Zo beschikt de nieuwe iPad Air over een nieuw design wat erg veel lijkt op de iPad Pro. Het heeft een 10m9 inch Retina scherm met een pixeldichtheid van 224 ppi en een helderheid van 500 nits. Onder de motorkap van de tablet is er een A14 Bionic Chip van Apple te vinden.

Korting bij Amazon

Amazon verkoopt de nieuwe iPad nu met een korting. Apple staat er vaak om bekend dat nieuwe producten voor een langere tijd de prijs vasthouden. De iPad Air WiFi met 64GB aan interne opslag is te verkrijgen voor 636,33 euro ipv 669 euro. Het model met 256GB heeft een actieprijs van 794,51 euro.