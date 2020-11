Mario-game verkocht voor 156.000 dollar

Een vroege editie van de Nintendo-game Super Mario Bros is voor een flink bedrag verkocht. Voor 156.000 is de Super Mario Bros.3 game verkocht. Daarmee is het de duurste game welke ooit is geveild.

Super Mario Bros.3

Het spel werd verkocht bij Heritage Auctions, bij Heritage Auctions worden vaker verzamelobjecten verkocht. Eerder dit jaar verkocht het bedrijf SUper Mario Bros. 1 voor 114.000 dollar.

De game was volledig verzegeld en de bedieningen begonnen op $62.000 USD. Uiteindelijk streden 20 bieders om het te kopen.

De conditie van het spel is enorm goed. Maar de lay-out van de verpakking maakt het extra bijzonder. Het is zeldzaam om een kopie te vinden met het woord ‘Bros’ aan de linkerzijde. Dit specifieke exemplaar verdiende een cijfer van Wata 9.2 A+