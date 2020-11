App laten maken: Dit zijn belangrijke stappen tijdens het bouwen van een app

In vergelijking met een aantal jaar geleden is in de online wereld steeds meer gericht op mobiele apparaten. Veel websites, apps en diensten focussen zich naast de desktop versie nu ook flink op de mobiele apparaten. Met een app is het net even makkelijker, om content en informatie snel vanaf een smartphone te openen. Ook de ontwikkelingen rondom de apps nemen flinke stappen waardoor er veel mogelijkheden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan AR/VR ondersteuning.

Wat kost een app?

Een app is er in alle soorten en maten. De prijs is eigenlijk voor elke app anders en heeft te maken met de complexiteit en de verschillende toevoegingen. Zo is bijvoorbeeld een app voor het weergeven van content goedkoper dan een volledig systeem welke is te bedienen via een app met allerlei backend koppelingen en mogelijkheden. Ook zit er verschil in het platform. Er zijn verschillende manieren om een app te bouwen: een native app speciaal ontwikkeld voor ieder platform of een Progressive Web App welke geschikt is voor alle platformen.

Eigenlijk is de antwoord op de vraag; hoe simpeler de app, hoe lager de kosten voor een app. Hoe meer maatwerk en functionaliteiten hoe hoger de prijs en aantal ontwikkeluren. Een app voor een specifieke webshop met betaal en bestel mogelijkheden is hierdoor duurder dan een app met alleen informatie.

App laten bouwen

Ook tijdens het bouwen van de app zijn er verschillende opties. Mocht de kennis voor het bouwen van een app niet aanwezig zijn dan is er voldoende keuze om het gehele ontwikkelproces uit te besteden en de app te laten bouwen. Als het gaat om een app begin je met functionaliteiten en wensen inzichtelijk te krijgen voor zowel de technische als functionele richting. Ook de wireframes zijn een belangrijke stap, om hierdoor een beeld te krijgen van de gebruikersvriendelijkheid en ontwerpen.

Native app, cross platform app, hybride app of PWA

Er zijn tegenwoordig behoorlijk veel technieken om een app te ontwikkelen. Momenteel worden onderstaande veel gebruikt;

Native app Web app Hybride app Cross-platform app

Maar welke verschillen zijn er precies tussen de opties?

Native app

Een native app is speciaal ontwikkeld voor een besturingssysteem. Bijvoorbeeld Android of iOS. De apps zijn ook specifiek gericht op de techniek van het platform. Dit geeft als voordeel dat de app perfect kan aansluiten op de functionaliteiten van het platform. Wanneer je de apps op meerdere platformen wil gaan ontwikkelen zal je voor elk platform een aparte app moeten laten ontwikkelen.

Web app

Zoals de naam al aangeeft is een web app een mobiele versie van een website. Deze apps zijn direct beschikbaar via de browser van je device. Hierdoor is er geen download vereist en kan je vanuit de browser de app direct gebruiken. Qua toegankelijkheid is dit een geschikte optie omdat vrijwel alle devices een website kunnen openen. Wel kan je minder gebruik maken van functionaliteiten welke zijn gericht op het mobiele besturingssysteem.

Hyrbide app

Een hybride applicatie (of hybrid app) is een combinatie tussen een native app en een web based app. De content zal hierbij deels vanuit een website worden gehaald. Maar je installeert de app wel op het device.

Cross-platform

Wanneer je de app wil ontwikkelen voor meerdere platformen is cross-platform een veelgebruikte methode. Hiermee maak je de applicatie geschikt voor meerdere platformen. Je kan hierdoor ontwikkelen voor twee platformen vanuit één app.

Bepaal goed welke techniek aansluit bij de wensen van de app en de mogelijkheden. Maar zoals je kan lezen zijn er voldoende mogelijkheden.

App Design

Het doel van een app is toegankelijkheid en een eenvoudige manier van gebruik. Het design en de interface is hiervoor erg belangrijk. Een app welke lastig te gebruiken is en complex in zijn functies verliest gebruikers. Voor het design is vooral de doelgroep en het doel belangrijk. Een specifieke doelgroep kan een verschil geven voor de interface. Voor jongeren kan een app behoorlijk interactief werken, terwijl voor de oudere doelgroep juist wat meer uitleg wensenlijk is.

Is het een grote globale app, die door zoveel mensen moet worden gebruikt? Dan is het van belang om extra goed te kijken naar de functionaliteiten van jong tot oud en van tech-expert tot beginner. Het doel bij een globale app is een zo groot mogelijke doelgroep bereiken.

App marketing

Wanneer de app is te vinden in de App Stores wil je natuurlijk dat deze gebruikt zal worden. Het richten tot de doelgroep via marketing is hierbij een essentiële stap. Denk goed na over promotie en de app lancering zodat je direct al een grote doelgroep zal bereiken. Uiteindelijk werkt dit ook positief op de vindbaarheid in de App Store en Play Store.