Samsung Galaxy A51: Smartphone met flinke korting te verkrijgen tijdens Black Friday

De Galaxy A51 is een van de best verkocht smartphones van 2020. De smartphone geeft veel voor relatief weinig en is tijdens Black Friday ook nog behoorlijk in de aanbieding.

De Galaxy A51 is een prima all-round smartphone en is gericht op het goedkopere segment onder de 300 euro. De smartphone beschikt over een 6,5-inch display met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het gaat hierbij om een AMOLED paneel met een 60Hz verversingssnelheid.

Onder de motorkap van de smartphone is de Galaxy A51 uitgerust met een Exynos 9611 processor, 4GB aan RAM en 128GB aan interne opslag. Verder beschikt de smartphone over een 48-megapixel standaardlens, 12-megapixel groothoeklens en 5-megapixel macrolens.

Het toestel heeft qua ontwerp premium eigenschappen en heeft hierdoor veel weg van de duurdere high-end smartphones.

In de aanbieding tijdens Black Friday

Bij Bol.com is de smartphone inmiddels te verkrijgen voor 259 euro. Normaal gesproken is de adviesprijs van de smartphone 369 euro. Bekijk de aanbieding bij Bol.com

Naast de A51 zijn er nog meer smartphones goedkoop te verkrijgen bij Bol.com. Bekijk het aanbod op de actiepagina.