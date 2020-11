Dit zijn de Black Friday kortingen op Sonos producten

Aanstaande vrijdag is het Black Friday. Op deze dag zijn er vele kortingen te vinden. Inmiddels is Black Friday in volle gang en stunten verschillende webwinkels al met aanbiedingen. Naast de vele tech producten komt ook Sonos met de aanbiedingen.

De speakers van Sonos zijn een zeer gewild product. En zijn elk jaar populair tijdens de Black Friday. Ook dit jaar komt Sonos met verschillende aanbiedingen rondom de producten.

Black Friday bij Sonos

De Sonos Beam, Sonos Sub en Sonos Move zijn te verkrijgen met 100 euro korting. Voor de Sonos One en One SL krijg je 50 euro korting. De prijzen worden hierdoor:

100 euro korting op de Beam – nieuwe verkoopprijs: 349 euro

100 euro korting op de Sub – nieuwe verkoopprijs: 699 euro

100 euro korting op de Move – nieuwe verkoopprijs: 299 euro

50 euro korting op de One SL – nieuwe verkoopprijs: 149 euro

50 euro korting op de One – nieuwe verkoopprijs: 179 euro

De aanbiedingen zijn vanaf 26 november tot en met 30 november beschikbaar en te verkrijgen bij verschillende partners.

In Nederland zullen de producten onder andere te koop zijn bij Bol.com, MediaMarkt en Coolblue.