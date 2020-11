Android 11 voor OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro beschikbaar

OnePlus heeft de stabiele update vrijgegeven van Android 11 voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Met de update ontvangen de toestellen de nieuwe Android 11 software met OxygenOS 11.

Android 11 voor OnePlus 8 Pro

Vanaf vandaag is de update ook in Nederland beschikbaar. De smartphones kunnen de nieuwe Android 11 update binnenhalen via een OTA-update.

OxygenOS 11 is een behoorlijke wijziging. Met OxygenOS 11 stapt OnePlus af van de standaard softwareschil en gaat meer richting de weg van Samsung. Al enkele weken is de versie te downloaden vanuit het Open bèta programma. In totaal heeft de update een grootte van 2.8GB.

Of de update ook beschikbaar komt voor de oudere smartphones zoals de OnePlus 7 (Pro), OnePlus 7T (Pro), de OnePlus 6(T) is vooralsnog onduidelijk.