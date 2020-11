PlayStation 5 kopen: Dit zijn de opties voor de komende dagen bij Amazon en Bol.com

De PlayStation 5 is nog altijd zo goed als uitverkocht. Maar langzaam komt er voorraad beschikbaar. Regelmatig verschijnen er bij webwinkels nieuwe voorraden. Nadeel is wel dat de meeste exemplaren binnen enkele minuten alweer zijn uitverkocht. In dit artikel een actueel overzicht.

Waar is PS5 voorraad?

Bij Coolblue en BCC is er in Nederland zo goed als geen kans. Er is nog altijd geen nieuwe voorraad verschenen en beide webwinkels hebben er behoorlijk weinig ontvangen. Hierdoor kan je de focus beter richten op de grotere webshops. Echter is het natuurlijk wel goed om de shops regelmatig te checken

PS5 te koop bij Bol.com

Geheel onverwachts verkocht Bol.com op 21 november een aantal exemplaren van de PlayStation 5. Uiteraard waren deze binnen enkele minuten volledig uitverkocht. De Nederlandse webwinkel laat wel weten dat er nieuwe voorraad opkomst is. De tweede verkoop zal waarschijnlijk begin december plaatsen. Uit de eerste levering heeft Bol.com ook een van de grootste hoeveelheden voorraad meegekregen.

Begin december komt er weer een nieuwe voorraad bij Bol.com. Een exacte datum is vooralsnog onbekend.

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Nieuwe voorraad Amazon

Amazon maakt in Nederland een grote kans voor nieuwe voorraad. Vandaag verscheen er onverwachts nieuwe voorraad bij Amazon Frankrijk. Ook verkocht Amazon Duitsland eerder exemplaren. Amazon is een van de grotere retailers met een grote kans op voorraad.

PS5 kopen bij MediaMarkt

MediaMarkt heeft in Nederland al enkele dagen geen voorraad toegevoegd. Het is goed om MediaMarkt te blijven checken.

Overzicht

Bijgewerkt op 23-11-2020 (23:15)