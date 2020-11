Xiaomi Poco M3 komt naar Nederland voor 149 euro

De Poco M3 is officieel uitgebracht in Nederland. Poco heeft een smartphone op de markt gebracht voor 149 euro. Poco is een sublabel van Xiaomi en is vooral gericht op de uitstekende prijs-kwaliteitsverhoudingen.

Met een adviesprijs van 149 euro is de smartphone een van de goedkopere in de reeks. Het standaardmodel van de M3 heeft 64GB aan opslagruimte en beschikt over 4GB aan werkgeheugen. Naast de 64GB versie is er ook een 128GB variant.

De Power M3 beschikt over een flinke accu met een capaciteit van 6000mAh. Xiaomi heeft de smartphone voorzien van een 6,53-inch scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Onder de motorkap is er een Snapdragon 662-chipset te vinden.

Prijs en beschikbaarheid

Zeker voor de budgetcategorie is de smartphone voordelig. De smartphone is te bestellen voor een bedrag van 149 euro. Voor dat bedrag heb je de standaardvariant met 64GB opslaggeheugen en daarbij kun je kiezen uit geel, zwart of blauw. Voor 169 euro krijg je de 128GB versie.

Vanaf begin december is de Poco M3 te verkrijgen in Nederland via de site van Xiaomi.