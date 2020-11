De ideale zakelijke telefoon: op deze factoren kun je het beste vergelijken

Als ondernemer stel je andere eisen aan je telefoon. Je let meer op de beveiliging, want je werkt veelal met vertrouwelijke gegevens. Natuurlijk is ook het bedieningsgemak van belang. En de applicaties die je nodig hebt voor je bedrijfsvoering, moeten er moeiteloos op draaien. Misschien wil je een nieuw toestel voor jezelf, maar het kan ook zijn dat je op zoek bent naar een geschikt toestel om in grotere aantallen te kopen en aan je medewerkers beschikbaar te stellen. Wordt het dan een Samsung A51 of toch een Huawei P40? Er zijn nogal wat keuzemogelijkheden, maar welke factoren zijn belangrijk om te checken?

Het besturingssysteem

Grofweg heb je voor het besturingssysteem van je telefoon twee keuzemogelijkheden. Het is ofwel iOS van Apple ofwel Android van Google. Microsoft heeft een poging ondernomen om het systeem Windows Phone als derde grote speler in de markt te zetten, maar dat is niet gelukt. Voor zowel iOS als Android valt veel te zeggen. De producten van Apple staan van oudsher bekend om hun betrouwbaarheid en hoge veiligheidsniveau, waardoor de kans op malware vrij gering is. Dat gold al voor de laptops van Apple en dat geldt ook voor de telefoons. Android is een open platform en dat biedt uitgebreide mogelijkheden voor het gebruiken van allerlei zakelijke applicaties op je telefoon.

Kwaliteit van de batterij

Een belangrijk aspect om mee te wegen in je beslissing voor een bepaalde telefoon is de gebruiksduur van de batterij. Ondernemers zijn vaak langere tijd onderweg en moeten dan kunnen vertrouwen op hun telefoon. Natuurlijk kun je een powerbank achter de hand houden voor het geval je toestel leeg is, maar met een goede batterij heb je dat probleem natuurlijk nauwelijks. Het is dus zaak om de specificaties van de batterij goed te bestuderen.

Beveiliging

Vaak wordt over de beveiliging van de telefoon niet voldoende nagedacht. Voor de goedkopere toestellen worden vaak al na een jaar geen updates van de software meer uitgebracht. Dat maakt een toestel meer kwetsbaar en dus een gemakkelijke prooi voor kwaadwillende types. Laat je dus informeren over de te verwachten updates voor het toestel en de mogelijkheden om extra beveiligingsmaatregelen te nemen.

Garantie

Informeer altijd naar de garantiemogelijkheden. Je kunt immers als ondernemer niet zonder je telefoon. Moet je hem toch enige tijd missen, dan is een vervangend toestel wel een fijne optie.