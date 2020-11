F1 2020 nu tijdelijk gratis op de PS4 en Xbox One

De racegame F1 2020 is inmiddels al behoorlijk goedkoop te verkrijgen door de Black Friday deals. Vanaf vandaag is het voor de PlayStation 4 en Xbox One mogelijk om een trial te downloaden van F1 2020. Het is niet een simpele demo maar een behoorlijke uitgebreide versie.

Tijdens de trial is het mogelijk om aan de slag te gaan met de My Team-modus. De vernieuwde versie geeft tevens vernieuwingen rondom het design en de split-screen functionaliteit.

Voortgang gaat mee

Als je na de trial van F1 2020 de game zal aanschaffen, zal alle voortgang mee. Je verlies hierdoor geen tijd met de game en de voortgang.

Tijdens de Black Friday deals is de game ook te verkrijgen voor 30 euro.