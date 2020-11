Samsung Galaxy A12 en A02s budgetsmartphones vanaf januari verkrijgbaar

Samsung heeft twee nieuwe goedkope smartphones uitgebracht welke zijn gericht op het lagere segment. De Galaxy A12 en A02s zijn vanaf januari 2021 in Nederland te koop en zijn gericht op het budgetsegment.

De Galaxy A12 is officieel aangekondigd door Samsung in een persbericht. Het gaat hierbij om een smartphone met een 6,5-inch Lcd-scherm welke beschikt over een HD-resolutie van 1560 bij 720 pixels. De behuizing is van plastic en beschikt alsnog over een 3,5mm audiojack.

Onder de motorkap van de smartphone is er een 2,3Ghz chipset te vinden met 4 GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag. De interne opslag kan je uitbreiden via microSD. De A12 heeft ook een grote accu van 5000 mAh die je kan opladen met een 15 watt oplader. Achterop zijn vier camera’s aanwezig. Het gaat hierbij om een 48 MP hoofdcamera, een 5 MP groothoekcamera, een 2 MP macrocamera en een 2 MP dieptecamera.

Samsung Galaxy A02s

De Galaxy A02s zit in het lagere segment. In vergelijking met de A02s is hetzelfde scherm aanwezig, maar komt hij zonder vingerafdrukscanner en is de chipset een lichter exemplaar met 1,8Ghz en 3GB aan RAM. Aan de achterzijde zijn er drie camera’s te vinden, een 13 MP hoofdcamera, een 2 MP dieptecamera en een 2 MP macrocamera.

Prijzen zijn vooralsnog onbekend. Maar gezien de specificaties lijkt het erop dat de smartphones zijn gericht op een adviesprijs onder de 150 euro. Vanaf januari 2021 zullen de smartphones verkocht worden.