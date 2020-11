Bitcoin daalt flink vlak voor bereiken koersrecord

In de afgelopen maanden is de cryptomunt Bitcoin behoorlijk hard gestegen. Deze week bereikte de Bitcoin bijna het record van 20.000 dollar. Na de flinke stijgingen daalde de waarde van de Bitcoin op donderdag flink. Bitcoin verloor in een korte tijd bijna 9 procent aan waarde.

In vergelijking met het begin van dit jaar is de Bitcoin al twee keer meer waard geworden. De huidige koers schommelt nu zo rond de 16.500 dollar, terwijl de koers van de Bitcoin gisteren de 19.500 dollar bereikte. Van begin oktober tot aan het toppunt in november is de koers met ruim 87 procent gestegen.

20.000 dollar

De daling is niet geheel vreemd gezien de stijging van de laatste maanden. Ook bereikte de Bitcoin bijna een all time high van 20.000 dollar. Het is hierbij vrij normaal dat er een stap terug wordt gedaan. Ook is er steeds meer bezorgdheid op de markt over de strengere cryptoregels in de Verenigde Staten. Voor de komende tijd is het vooral afwachten.