Black Friday: Tot 33 procent korting op Sonos producten

Morgen is het Black Friday en verschillende aanbiedingen staan inmiddels al online. Er zijn een aantal producten welke voor een interessant bedrag verkocht worden. Een voorbeeld is de speakers van Sonos.

Sonos in de aanbieding

De Sonos One, Sonos SL, Sonos Beam en Sonos Move zijn voordeliger te verkrijgen. Met een korting van 28 procent tot 33 procent.

De Sonos Beam is de nieuwe soundbar van Sonos welke het mogelijk maakt om het geluid van je TV te connecten met het Sonos systeem. De Sonos Move is een portable speaker welke ook prima buiten is te gebruiken door de ingebouwde accu.

Sonos Black Friday-kortingen

De deals van Sonos zijn behoorlijk goed. Op een aantal producten krijg je al snel meer dan 25 procent korting. Wel is het zo dat je maar een maximaal aantal producten mag kopen per klant.

De volgende producten zijn in de aanbieding:

Vooral de Sonos One SL en Sonos One SL zijn flink goedkoper. Wel is het zo dat de producten tijdelijk te verkrijgen zijn bij Bol.com. Het gaat hierbij om een dagdeal, waardoor de producten mogelijk morgen alweer naar de normale prijs zijn gegaan. Wacht hierdoor zeker niet te lang.

Sonos One

De Sonos One is de kopie van de Sonos One SL maar beschikt over een microfoon voor Google Assistant en Alexa. Het gaat hierbij om de tweede generatie Sonos.

Sonos One SL

De Sonos One SL is een goedkopere versie. De basis is vergelijkbaar met de Sonos One, alleen beschikt de SL niet over de microfoon mogelijkheden voor een spraakassistent. Als het gaat om de geluidstechniek zijn de speakers vergelijkbaar.