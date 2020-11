OnePlus 9 smartphone duikt op in nieuwe render afbeeldingen

OnePlus is druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe smartphones welke in 2021 op de markt zullen verschijnen. Inmiddels zijn de eerste details beschikbaar over de eerste toestellen van 2021.

In 2020 verschenen er vanuit OnePlus een zestal smartphones. Vandaag zijn de eerste afbeeldingen van de OnePlus 9 opgedoken in renders. Deze schetsen zijn gemaakt op basis van de geruchten die van binnen de OnePlus-organisatie naar buiten zijn gekomen. Naast de afbeelding zijn er ook een aantal specificaties opgedoken.

Zoals het er nu naar uitziet beschikt de OnePlus 9 over een 6,7-inch beeldscherm welke beschikt over een Full HD-resolutie beeldscherm. Naar alle verwachting beschikt de OnePlus 9 over een 1440p-paneel.

Snapdragon 875

Onder de motorkap zien we waarschijnlijk de Snapdragon 875 Qualcomm processor. Ook zullen de toestellen beschikken over minimaal 8GB aan werkgeheugen.