Black Friday bij Bol.com: Veel korting op elektronica; Sonos, smartphones en smarthome

Bij Bol.com is de laatste dag aangebroken rondom Black Friday. Het gaat hierbij om kortingen op veel elektronica apparatuur. De verschillende acties lopen tot maandag 30 november, al zijn veel producten alleen vandaag te verkrijgen. Tijd voor een overzicht met een aantal interessante aanbiedingen.

Bol.com is al even gestart met Black Friday. Per dag verschenen er producten in verschillende categorieën; van huishoudelijk tot kerst. Op 27 november is het tijd voor electronica.

Smartphones

Als het gaat om smartphones zijn er een aantal interessante deals. Zo verkoopt Bol.com de Galaxy A51 met 128GB aan opslag voor 238 euro tegenover een adviesprijs van 289.00

Een overzicht van enkele interessante smartphones:

Smart Home

Ook veel smart home producten zijn in de aanbieding. Het gaat hierbij onder andere om de Google Nest Learning Thermostat, Eufy Video Deurbel en Tado Slimme thermostaat starterkit. Uiteraard zijn er nog vele tientallen producten.

Sonos

De volgende producten zijn onder andere in de aanbieding:

Uiteraard zijn er nog vele honderden deals rondom Elektronica. Op de overzicht pagina van Bol.com zijn alle producten verdeeld in categorieën. Bekijk het aanbod op de site van Bol.com.