Xiaomi Redmi Watch; smartwatch voor 38 euro

Xiaomi heeft in China voor 38 euro een kostende Redmi Watch aangekondigd. Het gaat hierbij om een goedkope smartwatch welke beschikt over een 1,4-inch scherm.

Xiaomi Redmi Watch

De Redmi Watch van Xiaomi beschikt over een 1,4-inch scherm met een resolutie van 320×320 pixels. Het geheel meet 41x35mm en is maximaal 11,9mm dik bij de hartslagmeter.

Behalve een hartslagmeter beschikt de smartwatch ook over een gyroscoop, magnetometer en een lichtsensor. Het bedrijf claimt dat de smartwatch zeven dagen meegaat op een volle accu. Die accu heeft een vermogen van 230 mAh en wordt binnen twee uur opgeladen.

De Redmi Watch komt per direct uit in China voor 299 yuan, omgerekend 38 euro. Of de smartwatch ook naar Europa komt is vooralsnog onduidelijk. De specificaties hebben veel weg van de Mi Watch Lite. Vanaf 1 december is de smartwatch te verkrijgen in China.