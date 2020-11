Dit zijn de Black Friday kortingen op Sonos producten

De Sonos producten zijn tijdens Black Friday extra voordelig te bestellen. Bij veel online webwinkels zijn de producten extra voordelig te bestellen. Het gaat hierbij om een groot deel van het Sonos assortiment.

Flinke korting op Sonos producten

Eens per jaar zijn er een aantal momenten waarop de Sonos producten extra voordelig zijn te bestellen. Bij Bol.com zijn er een aantal scherpe acties op Sonos producten. Wel is de voorraad slecht beperkt.

De volgende producten zijn onder andere in de aanbieding:

Sonos One en Sonos One SL

De Sonos One is het nieuwste model welke beschikt over een microfoon en ondersteuning heeft voor Google Assistant en Alexa. De Sonos One SL is een vergelijkbare versie welke zonder microfoon op de markt komt.

Sonos Beam

De Sonos Beam is de nieuwste soundbar van het merk welke beschikt over verschillende toevoegingen. Naast de multi-room setup is het ook mogelijk om de Beam te koppelen aan de TV.

Bekijk het gehele assortiment op de site van Bol.com