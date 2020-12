Oppo A73 5G smartphone officieel uitgebracht voor 329 euro

Oppo heeft de nieuwe A73 5G smartphone officieel uitgebracht. De nieuwe smartphone van Oppo beschikt over 5G en heeft verder de beschikking over een 90Hz scherm. Met een prijs van 329 euro is de smartphone betaalbaar.

Oppo A73

De Oppo A73 5G valt op door de specificaties. De smartphone is voorzien van 5G wat vrij weinig voorkomt in deze prijsklasse. Het toestel heeft een MediaTek Dimensity 720-processor welke zal worden bijgestaan met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagcapaciteit.

Het scherm van de Oppo A73 5G is voorzien van een 90Hz-paneel. Het scherm is 6,5 inch groot met een kleine notch voor de camera. Verder heeft de smartphone een resolutie van 2400 bij 180 pixels.

Op de achterkant van de Oppo A73 5G zitten drie camera’s: Waarvan een hoofdcamera van 16 megapixel een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-zwartwitcamera.

Oppo A73 5G beschikbaarheid

De Oppo A73 5G zal in Nederland verkocht worden voor 329 euro en zal verschijnen in het zwart. Vanaf 3 december is de smartphone te koop bij Nederlandse webwinkels en via de site van Oppo.