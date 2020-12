Dubbele MagSafe-oplader uitgebracht door Apple voor 149 euro

Apple heeft de dubbele MagSafe-oplader welke het bedrijf in oktober onthulde uitgebracht. De nieuwe MagSafe-oplader maakt het mogelijk om tegelijkertijd draadloos een iPhone en Apple Watch op te laden. Het product zal verkocht worden voor een bedrag van 149 euro. Een USB-C adapter van 20W of 27W is aangeraden, maar zal niet worden meegeleverd.

De nieuwe oplader is niet goedkoop. Apple vraagt 149 euro voor de nieuwe MagSafe Duo Charger. De gewone MagSafe-oplader heeft een adviesprijs van 45 euro.

Om gebruik te maken van de MagSafe Duo Charger moet je een speciaal hoesje gebruiken met ingebouwde mageneten. De dubbele MagSafe-oplader wordt samen met een usb-c-naar-Lightning-kabel van 1 meter geleverd en is opvouwbaar. Wel heb je nog een lichtnetadapter nodig. Voor een maximale laadsnelheid van 14 Watt is een 27 Watt adapter of meer een vereiste.