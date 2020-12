Android Auto komt officieel naar Nederland

Android Auto komt na enkele jaren eindelijk officieel naar Nederland. Het was al even mogelijk om de autodienst te gebruiken via een omweg op de smartphone. Maar binnenkort komt de app officieel naar Nederland.

Android Auto komt naar Nederland

Voorheen moest je de dienst nog via een omweg installeren, maar daar komt dus verandering in, aangezien de dienst standaard beschikbaar zal komen op het apparaat.

Met Android Auto kunnen gebruikers hun telefoon verbinden met een compatibele auto, om hiermee bijvoorbeeld Google Maps of Spotify te weergeven op het scherm.

Voor het gebruik van Android Auto is het wel een vereiste om over een compatibele auto of infotainmentsysteem te beschikken. Ook moet er minimaal Android 6.0 aanwezig zijn op de smartphone om de Android Auto app te kunnen gebruiken.