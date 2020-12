PlayStation 5 kopen in Nederland: Bij deze webwinkels komt nieuwe voorraad

De PlayStation 5 is nog altijd lastig te verkrijgen. Maar er is vooruitgang. Verschillende webwinkels hebben op 3 december een nieuwe voorraad binnengekregen. Naast Amazon Duisland verscheen er ook voorraad bij Amazon UK, Amazon Spanje en BCC. Hierdoor is de kans groot dat er een nieuwe levering is ontvangen bij de meeste webwinkels en er meer zullen volgen. Ook vanaf 4 december komen er voldoende mogelijkheden rondom de PlayStation 5 voorraad en beschikbaarheid in Nederland.

PlayStation kopen in Nederland

Sinds 17 november is de console uitgebracht in Nederland en vanaf dat moment al zo goed als uitverkocht bij alle fysieke en online winkels. Sony geeft aan dat de vraag naar de nieuwe spelconsole enorm is. Sony heeft het volgende laten weten; We kunnen echter bevestigen dat er meer consoles beschikbaar zullen komen bij onze retailers vóór het einde van dit jaar. Hou hun kanalen in de gaten.

Nieuwe voorraad Bol.com

Maar sinds de eerste week van december komt er steeds meer informatie beschikbaar. Zo heeft Amazon op 3 december een nieuwe voorraad ontvangen en heeft ook BCC verschillende opties gekregen. Bij Bol.com is de verwachting dat er binnenkort een nieuwe voorraad komt. De Nederlandse retailer heeft laten weten dat begin december een nieuwe voorraad beschikbaar zal komen.

Bij Bol.com heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor een e-mail notificatie. Zo ontvang je per mail een status van de voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

Al enkele dagen laat Bol.com weten dat er begin december een nieuwe PS 5levering komt. Een exacte tijd is vooralsnog onduidelijk. De verwachting is dat het gaat om een nieuwe batch.

Nieuwe voorraad Amazon

Het is verstandig om Amazon goed in de gaten te houden voor nieuwe PlayStation 5 voorraad. Amazon heeft al meerdere keren nieuwe voorraad online gezet in meerdere landen, waaronder ook Amazon UK en Amazon DE. Hierdoor is de kans redelijk groot dat er alsnog een nieuwe PlayStation 5 voorraad zal verschijnen bij Amazon. Gezien de vorige leveringen is Amazon veruit de grootste qua voorraad als het gaat om Europese webwinkels.