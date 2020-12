PlayStation 5 voor 2 minuten te koop bij Bol.com; waar is nog voorraad?

De PS5 is ongelofelijk populair. Hierdoor is het niet makkelijk om een console te bemachtigen. Bol.com heeft al even laten weten dat er begin december voorraad zou verschijnen. Op 4 december verscheen de voorraad bij de webwinkel. Maar niet voor lang, binnen 2 minuten was de volledige voorraad uitverkocht.

In twee minuten was de beperkte voorraad geheel uitverkocht bij Bol.com. Gebruikers welke de breng mij op de hoogte notificatie gebruikte ontvingen even voor de livegang van de nieuwe console een notificatie. Bol.com laat het volgende weten;

We hebben vanochtend de ‘breng mij op de hoogte’ mail verstuurd, want de #PS5 was heel even beschikbaar en inmiddels weer uitverkocht. Wegens de extreme populariteit duurde dit slechts 2 minuten. (1/1) pic.twitter.com/5HgTMr4c8H — bol.com games (@bol_com_games) December 4, 2020

Waar zijn nu nog mogelijkheden?

Eerder deze week verscheen er voorraad bij Amazon en BCC. Maar de kans op nieuwe levering is vooralsnog klein. Vooralsnog zijn er geen berichten bekend dat er nog een nieuwe voorraad op redelijk kort termijn zal verschijnen.

Ook helpt het natuurlijk niet dat er verschillende scalpers actief zijn die de spelcomputer vervolgens voor de hoofdprijs verkopen.

Gezien de notificatie van Bol.com is het verstandig om aan te melden voor de mail notificatie. Zo ontvang je een notificatie bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.