Komt Apple op 8 december met nieuwe producten?

Apple heeft voor 8 december 2020 een nieuwe aankondiging op de planning staan. Het nieuws is uitgelekt via een interne memo welke publiekelijk is gedeeld. In de memo is vooralsnog onduidelijk om welke producten het gaat.

Nieuwe Apple producten op 8 december

De website MacRumors ebben een interne memo in handen gekregen. Deze is volgens de website afkomstig van Apple zelf. Er is zelfs een specifieke datum: dinsdag 8 december om 14.30 uur Nederlandse tijd komt Apple met nieuwe producten.

Het bericht is gericht aan service providers welke vanuit de memo het advies geven om zich voor te bereiden op een nieuwe product. Wat voor soort product is nog niet bekend. Volgens de memo worden er ook nieuwe product SKU’s verwacht, meestal is dit gekoppeld aan nieuwe producten.

Gaat het wellicht om de AirTag, AirPods Studio of nieuwe AirPods? Op 8 december om 14:30 weten we waarschijnlijk meer.