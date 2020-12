ZTE Axon 20 5G met camera onder scherm komt naar Europa

Na de notches, pop-up selfiecamera’s is er een nieuwe techniek in smartphoneland waarbij de selfiecamera onder het scherm geplaatst zal worden. De ZTE Axon 20 5G is een van de eerste smartphones welke beschikt over een selfiecamera welke onder het scherm is te vinden. Binnenkort komt de smartphone ook naar Europa.

Camera onder scherm

De techniek is in het verleden vaker gebruikt, maar een echte massaproductie met camera’s onder het scherm is nog niet eerder voorgekomen. De ZTE Axon 20 5G is de eerste smartphone welke beschikt over een camera welke achter het OLED-scherm is geplaatst.

De camera is geplaatst achter ene speciale pixelstructuur om meer licht door te laten als de camera is ingeschakeld. Ondanks de speciale techniek komt er minder licht binnen, waardoor er softwareaanpassingen nodig zijn om de beelden meer licht te geven.

Smartphone

De smartphone zelf beschikt over een 6,92-inch OLED-scherm. Intern vinden we een Snapdragon 765G-chipset met 5GB of 8GB aan werkgeheugen en 265GB aan interne opslag. Achterop de telefoon heeft ZTE een viertal camera’s geplaatst.

Vanaf 21 december is de smartphone in Europa te verkrijgen. De prijs is vooralsnog onduidelijk.