Zo haal je het meeste uit je nieuwe PlayStation

De PlayStation is al even op de markt, en na jaren het succes met de PlayStation 4 is inmiddels ook de PlayStation 5 te verkrijgen. Vooral door de vele online functionaliteiten heb je de mogelijkheid om veel meer uit je nieuwe game console te halen.

PlayStation plus is de online abonnementenservice welke het mogelijk maakt om gebruik te maken van vele extra online diensten. PlayStation Plus is een vereiste voor online multiplayer op de PlayStation. Naast de mogelijkheid tot het gebruik van online games krijg je elke maand twee games welke te downloaden zijn en exclusieve PlayStation Store-kortingen.

14 dagen proberen

De dienst is voor 14 dagen gratis te proberen. Tenzij je je abonnement annuleert vóór het einde van je gratis proefperiode van 14 dagen, zal het abonnement automatisch omgezet worden in een betaald abonnement met de vele voordelen van de online functionaliteiten. Een abonnement is te bestellen via je PSN-portemonnee. Naast de bekende betaalproviders heb je de mogelijkheid om het tegoed te upgraden via een PS kaart.

Neem een toetsenbord en een muis

Via de PlayStation is het mogelijk om online te browsen. Door het aansluiten van een toetsenbord en muis heb je de mogelijkheid om snel door de sites te browsen. Voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 is het mogelijk om gebruik te maken van een bekabeld of Bluetooth toetsenbord.

4K en HDR

4K en HDR zijn de nieuwe technieken waar ook de PlayStation 4 en PlayStation 5 gebruik van kan maken. Indien je beschikt over een 4K HDR TV is het zeker aangeraden om te checken of de HDR functionaliteiten is ingeschakeld op de console. Ga naar Instellingen> Geluid en scherm> Instellingen video-uitvoer om de instellingen te controleren.

Welke versie

Tegenwoordig is er veel keuze uit het assortiment. Naast de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro is ook recent de PlayStation 5 op de markt verschenen. Wel is de voorraad van het laatste model zo goed als uitverkocht en zou je even moeten wachten tot 2021 voor er weer nieuwe voorraad in de winkels zal verschijnen.