Bitcoin kopen en beheren met een app op een smartphone

De Bitcoin is sinds enkele maanden weer behoorlijk gestegen richting een nieuwe record. Dit geeft als resultaat dat de Bitcoin weer behoorlijk in populariteit is gestegen. Tegenwoordig zijn er echter vele apps om de Bitcoin eenvoudig te beheren.

Door het gebruik van nieuwe technieken en apps is het steeds eenvoudiger om Bitcoin te kopen en te verhandelen. War je vroeger al vaak enkele uren bezig was, is het tegenwoordig slechts enkele minuten werk via een Bitcoin app.

De meest populaire exchanges en brokers beschikken tegenwoordig over een app. Grote exchanges wereldwijd zijn bijvoorbeeld Coinbase en Binance. Naast Bitcoin heb je bij de meeste exchanges tegenwoordig een groot scala aan verschillende digitale munten. Waaronder bijvoorbeeld ook Ethereum, XRP, NEO en Litecoin.

Voor het verhandelen van Bitcoin is het belangrijkste punt de veiligheid van de app. Waar de grote exchanges niet echt zijn gericht op de Nederlandse markt zijn er ook oplossingen vanuit de Nederlandse markt. Een goed voorbeeld is Bitvavo welke vanuit Nederland is ontstaan en tevens beschikt over een DNB-registratie voor de verzekerde opslag van digitale valuta. Ook beschikt Bitvavo over een app waarmee je snel en eenvoudig Bitcoin kan verhandelen.

Ook BTC Direct met Blox, Bitcoin meester en LiteBit zijn apps welke handel mogelijk maken via mobiele apps. Elk platform heeft zo zijn voor en nadelen. Zo beschikt Bitcoin Meester behoorlijk de mogelijkheid om kluisgeld te kopen van Paxos. BTC direct heeft naast de eenvoudige trade opties ook de mogelijkheid tot hefbomen en het verhandelen van futures.

Persoonlijk

De keuze tot een app is vooral persoonlijk. Elk platform heeft zo zijn voor en nadelen. Bedenk goed welke opties voor jouw een vereiste zijn. Wil je bijvoorbeeld eenvoudig met iDeal betalen dan heb je keuze uit een beperkte selectie. Maar niet onbelangrijk, kijk ook naar de fees welke worden ingehouden door het platform. Vooral in Nederland in vergelijking met grote exchanges zit hierin een groot verschil. Hoe hoger de fees, des te minder er over zal blijven na een trade. Voor elke trade betaal je transactiekosten – uiteraard wil je dit zo laag mogelijk houden.