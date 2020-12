Webshop beginnen in Nederland; enkele tips voor een goed begin

Een webshop beginnen is tegenwoordig behoorlijk populair. Voornamelijk door de huidige pandemie verschuift veel retail naar online mogelijkheden als alternatief van de traditionele winkel. Naast winkels zien we ook steeds meer restaurants de overstap maken naar een webshop voor het eenvoudig bestellen van gerechten en producten. Dit geeft daarnaast ook een extra inkomstenbron gezien de restaurants beperkt open zijn rond deze pandemie.

Beginnen met een webshop?

Door de vele webwinkels zijn er behoorlijk veel software oplossingen welke een geheel pakket aanbieden welke specifiek is gericht voor webshops. Hierdoor is er tegenwoordig geen enkele code meer vereist voor het bouwen van een webshop in Nederland. Buiten de techniek komen er wel steeds meer regels waaraan een webshop moet voldoen.

In Nederland zijn er tientallen softwarebedrijven welke zich specifiek richten op webshops. Maar voordat je start zijn er een aantal belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden. Een webshop beginnen is niet lastig, maar vereist wel uitzoekwerk richting de doelgroep en technische mogelijkheden. .

Doelgroep en concurrentie

Bepaal voordat je start goed of er concurrentie is. Bedenk goed waarom consumenten bij jouw webshop iets bestellen, als er al vele concurrenten is de kans klein dat ze bij jouw precies hetzelfde bestellen. Door iets unieks te maken heb je meer kans op een grotere doelgroep.

Qua producten is er veel mogelijk. Naast standaard producten kan je bijvoorbeeld ook zelfgemaakte producten verkopen of kan je bestaande producten inkopen via een leverancier. Voor het bestellen van goederen heb je ook de mogelijkheid tot Dropshipping. Bij dropshipping begin je een webshop zonder voorraad. Je shop bevat dan een technische koppeling met een leverancier, waarbij je alle order doorzet naar de leverancier. Vervolgens pakt de leverancier de spullen in en zal het verzenden.

Waarmee kan ik een webwinkel maken?

Als je een goede programmeur bent kan je uiteraard zelf de webshop bouwen. Maar de meeste kiezen toch voor bestaande oplossingen. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar waarmee je zelf je eigen webwinkel kunt beginnen. Ook zijn er verschillende diensten in Nederland welke je eenvoudig kan afnemen voor een x bedrag per maand. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld Lightspeed, Jouwweb of Mijnwebwinkel. Vanuit het buitenland is Shopify een populair alternatief welke de laatste tijd behoorlijk aan het groeien is.

De webwinkel software is de basis voor je webwinkel-business. Elke software heeft zo zijn voor en nadelen en heeft ook unieke functionaliteiten. Het is hierdoor belangrijk om goed te bekijken welke functionaliteiten nodig zijn voor de webshop. De Nederlandse aanbieders hebben als groot voordeel dat ze perfect aansluiten op de Nederlandse markt en ondersteuning/ wetgeving.