Starten met domotica voor je woning

Domotica is populair en enorm in een opmars bezig in de consumentenmarkt. Allereerst antwoord op de vraag; Wat is domotica? Domotica staat voor het automatiseren van processen en handelingen in huis. Hierbij kan je bijvoorbeeld de lampen activeren op een bepaalde tijd. Of elke avond automatisch de gordijnen sluiten en in de ochtend weer openen tijdens het afspelen van je favoriete afspeellijst van Spotify. Domotica gaat hierdoor van slimme lampen, tot ramen en het slot van de deur. Bijna alles kan je aansturen met domotica oplossingen.

Starten met domotica

Binnen het domotica segment zijn er veel elektronische apparaten waarmee het mogelijk is om jouw huis slim te maken. Via een app kan je bijvoorbeeld alle lampen eenvoudig activeren op een gewenste scene. Uiteraard vereist domotica wel enkele aanpassingen en vaak een investeering. Maar hierbij is wel toepassing. Sky is the limit, zowel qua mogelijkheden als de prijs.

Domotica in een bestaand huis?

Domotica in een bestaand huis zonder flinke verbouwing is mogelijk. Inmiddels zijn er volop mogelijkheden om met kleine ingrepen een woning naar een smarthome concept te brengen. Vaak kan dit zelfs op de huidige aansluitingen welke zijn gemaakt op schakelaars en dimmers. Voor het zwaardere freeswerk kan je altijd een expert inhuren via platformen als Zoofy.

Laten we beginnen met de oplossingen. Domotica is te verkrijgen in zowel een consumenten-vorm als professionele oplossing welke volledig is geïntegreerd in de woning en de stopcontacten. Consumenten smarthome producten zijn vaak aangesloten op een domotica protocol voor de draadloze communicatie. Populaire protocollen zijn Zigbee of Z-Wave.

Een smart home platform is bedoeld voor de aansturing. Voor slimme lampen heb je bijvoorbeeld de Philips Hue app, terwijl Google, Amazon en Apple ook oplossingen bieden in de vorm van Amazon Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit. Het is verstandig om alvast een platform te beginnen voordat je start. Zodat je de hardware en producten perfect kan aansluiten op de oplossing.

Oplossing

Domotica kan behoorlijk ver gaan. Bijvoorbeeld wanneer de zon fel naar binnen schijnt de zonwering omlaag gaat. Of wanneer je na een werkdag automatisch het klimaat zal aanpassen op basis van je aankomsttijd.

Een populair product welke zijn werking geeft als controller is de Homey Pro van Athom. Met de Homey Pro verbindt je alle slimme producten tot één systeem. Vervolgens is het mogelijk om meerdere triggers te maken tussen de verschillende producten. De Homey Pro werkt met meerdere protocollen. Voorbeeldenzijn; Z-Wave, Zigbee, WiFi, Bluetooth, Infrarood en het oudere 433 Mhz en 868 Mhz systeem. Zo kan je bijvoorbeeld de smartlampen van IKEA, Philips of de producten van Klik-Aan-Klik-Uit configureren met een enkele module.

Uiteraard kan je domotica zo duur maken als je wil. De consumenten producten zijn goedkoper in vergelijking met de producten uit het hogere segment. Maar met bijvoorbeeld Philips Hue, producten van IKEA en een controller van Athom kan je al snel een behoorlijke start maken.