Twee Sonos Subs toevoegen nu mogelijk

Sonos heeft een nieuwefeature aangekondigd. Vanaf vandaag is het mogelijk om twee Sonos Sub systemen te verwerken in een home cinema-opstelling. Tot vandaag was het mogelijk om een enkele Sonos Sub te verwerken in de setup.

Na het updaten van de app is het mogelijk om een tweede sub te configureren in het netwerk. In een persbericht laat het bedrijf weten dat gebruikers hier vaak om gevraagd hebben.

De Sonos Sub is een draadloze subwoofer welke werkt met een groot aantal apparaten. Vanuit veel consumenten is het verzoek geweest om een dubbele Sub te koppelen in het netwerk. Het merk geeft hier nu gehoor aan door gebruikers de mogelijkheid te geven voor twee Sonos Subs.

De update is beschikbaar voor de Sonos S2-app gebruikers. Dit is de vernieuwde versie welke ondersteuning heeft voor de laatste producten. Wel gaat het om een behoorlijk investering. De prijs van een Sub is momenteel 799 euro.