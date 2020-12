Dit is de nieuwe AirPods Max koptelefoon

Al enkele jaren zijn er geruchten over een nieuwe high-end koptelefoon van Apple. Inmiddels is het product een feit. Apple heeft deze week de nieuwe AirPods Max uitgebracht via een persbericht.

De koptelefoon van Apple is officieel een feit. Apple heeft de AirPods Max volledig zelf ontwikkeld en gebruikt de eigen product team. Er werd de afgelopen maanden al behoorlijk veel gesproken over de AirPods Max. Het apparaat kost 629 euro en is voorzien van vele moderne technieken zoals draagdetectie en ruisonderdrukking.

De AirPods Max is voorzien van actieve ruisonderdrukking om achtergrondgeluid mee weg te filteren. Apple heeft de koptelefoon ook voorzien van een transparantiemodus waarmee geluiden worden doorgelaten. De koptelefoon heeft een over-ear-ontwerp.

Met een draaiknop, de Digital Crown, is het mogelijk om het volume te bedienen en telefoongesprekken te beantwoorden via Siri. Volgens Apple is de accuduur van de AirPods Max ongeveer 20 uur.

Vanaf 15 december is de koptelefoon te verkrijgen voor 629 euro in de kleuren spacegrijs, zilver, lichtblauw, groen en roze.