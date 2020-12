Samsung Galaxy S21 komt op 14 januari 2021

Samsung heeft de lanceringsdatum van de Galaxy S21 officieel uitgebracht. Na vele geruchten staat de datum vast. Op 14 januari krijgen we het nieuwe toestel te zien.

Galaxy S21 onthulling

Normaal gesproken komen de nieuwe toestellen van Samsung altijd rond februari. Tegen alle tradities in gaat het nu om een lancering in januari.

De bevestiging is geplaatst vanuit de grootste officiële Samsung store in India. In een interview aan Android-authority heeft de Samsung store meer laten weten over de Galaxy S21 specificaties en de datum.

We kunnen 3 types verwachten. De Samsung Galaxy S21, die in de kleuren grijs, roze, paars en wit zal verschijnen op de markt. De Galaxy S21 Plus zal verschijnen in de kleuren roze, paars, zilver en zwart. Uiteindelijk komt er ook de S21 Ultra welke zal uitkomen in het zwart en zilver.

De S21 Ultra zal beschikken over een viertal camera’s. Samsung heeft de hoofdcamera voorzien van een 108MP camera met 2 10MP camera’s. In plaatst van de Snapdragon 888 chip gebruikt Samsung de Exynos 2100.

Samsung heeft de lancering gepland op 14 januari.