Abonnementsprijs van Disney+ gaat vanaf februari 2 euro omhoog

De abonnementsprijs van streamingdienst Disney+ gaat vanaf februari met 2 euro per maand omhoog. Zo heeft Disney laten weten in een presentatie met de plannen voor de komende jaren.

De hogere abonnementsprijs is nodig vanwege de Star integratie. Via deze integratie krijgen de gebruikers toegang tot het aanbod van het Amerikaanse Hulu.

Vanaf februari is de prijs 8,99 euro per maand. Een jaarabonnement is mogelijk voor 89,99 euro per jaar.

Voor Disney+ is het de eerste prijsstijging sinds de introductie. Meer details zijn nog onduidelijk. Het is nog niet duidelijk of het gaat om alleen een prijsstijging voor nieuwe klanten of ook om de bestaande abonnees.

Tevens heeft Disney ook laten weten dat de dienst al 86,8 miljoen abonnees heeft.