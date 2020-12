De beste games om in 2021 in de gaten te houden voor de next-gen consoles

In 2021 staan er weer meerdere releases op de planning. Met de komst van de nieuwe next-gen consoles zijn er in 2021 behoorlijk veel games welke zullen verschijnen.

Ondanks dat er bij veel game-ontwikkelaars een uitstel is rondom de game-releases zijn er een aantal games al zo goed als bevestigd. Onderstaand een aantal grote release welke zullen verschijnen voor onder andere de PlayStation 5 en Xbox Series X. Via een prijsvergelijker voor games kan je alle nieuwe titels vergelijken.

Hitman 3

De nieuwe titel van IO Interactive is het grootste deel ooit in de serie. Het nieuwe deel is geoptimaliseerd voor de next-gen consoles. Ook ondersteuning voor nieuwe technieken zoals Virtual Reality zijn aanwezig.

Far Cry 6

In 2021 komt het zesde deel van Far Cry op de markt. Na de release van Far Cry 5 is het tijd voor een nieuw deel. Als we de eerdere beelden mogen geloven bevat Far Cry 6 over verschillende nieuwe toevoegingen en vernieuwingen. Hierdoor is Far Cry 6 zeker één van de kanshebbers op de beste titel van 2021.

Halo Infite

De launchgame voor de Xbox Series X en S is al enkele keren uitgesteld. In de herfst van 2021 komt de nieuwe game van 343 Industries op de markt. Na veel kritiek is de game eerder uitgesteld. Aanvankelijk zou Halo Infinite bij het verschijnen van de Xbox Series X en S afgelopen november moeten uitkomen.

Immortal Fenyx Rising is een combinatie van Legend of Zelfde en Assassin Creed. De game is inmiddels al uitgebracht en is gericht op de next-gen consoles. Fenyx Rising is gericht op een open wereldgame en is een game van Ubisoft Quebec. Niet vreemd dat er verwijzigingen zijn te vinden naar Assassin’s Creed Odyssey, aangezien beide games afkomstig zijn van dezelfde ontwikkelaar.

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök is een game welke in 2021 zal verschijnen en is gericht op de PlayStation console. Santa Monica Studio werkt in opdracht van Sony aan een nieuwe God of War-game. Eerder is al een korte teaser getoond van de game. Ragnarok is een game welke is gericht op de ondergang van de goden en de wereld welke is gebaseerd op de noordse mythologie. Hiermee is de basis gebaseerd op de game welke voor de PlayStation 4 verscheen.

Gran Turismo 7

In de eerste helft van 2021 komt waarschijnlijk een nieuwe game in de Gran Turismo serie. In 2021 komt na een behoorlijk lange tijd wachten de nieuwe Gran Turismo 7 in de schappen. Een officiële datum is vooralsnog onbekend, maar de game komt naar de next-gen PlayStation 5.

Het is zo goed als zeker dat de nieuwe game in de populaire reeks in 2021 zal verschijnen voor de PlayStation 5.

Uiteraard gaat het hierbij om een kleine selectie games welke zullen verschijnen. In de loop van 2021 naar 2022 komen er meerdere grote titels beschikbaar voor de nieuwe consoles.