Wat kunnen we verwachten van Bitcoin in 2021

De Bitcoin koers is in 2020 behoorlijk gestegen welke zelfs een record heeft bereikt. Voor de Bitcoin handelaren was de koersstijging zeker niet slecht. Buiten de prijs is ook de techniek in een aantal segmenten behoorlijk aangepast.

De Bitcoin koers hangt nauw samen met de situatie van de globale economie, regelgeving en technische ontwikkelingen. Op 11 mei 2020 was de derde halving. Sinds mei krijgen miners hierdoor nog maar 6,25 Bitcoin per block. Er worden slechts 21 miljoen bitcoins gemaakt. Hierdoor wordt de Bitcoin steeds schaarser wat weer positief is voor de prijsstijgingen. De toenemende vraag maakt het schaars, wat automatisch leidt tot een waardestijging. Neem bijvoorbeeld de grote vraag naar de PlayStation 5. Door de populaire release en hoge vraag is de prijs op de tweedehands markt behoorlijk gestegen. Daarnaast staat ook de techniek niet stil en is het eenvoudig om Bitcoin te kopen via allerlei apps en websites.

Schaarsheid van bitcoin neemt toe

Sinds mei 2020 is de schaarsheid van de Bitcoin toegenomen. Nieuwe Bitcoins worden hierdoor twee keer zo schaars. In plaatst van dat er 12,5 Bitcoins vrijkomen, zijn dat er nog maar 6,25. Ook staat dit protocol vast en zal het om de vier jaar steeds beperkter worden. Ook staat de totale hoeveelheid van 21 miljoen Bitcoin vast. Steeds meer mensen gebruiken bitcoin voor verschillende doeleinden maar de hoeveelheid blijft vast staan. Dit is gelijk het grootste verschil als we kijken naar het huidige financiële stelsel.

Verwachting voor 2021

Een verwachting voor 2021 is behoorlijk lastig en heeft aansluiting bij allerlei effecten en gebeurtenissen. Hierdoor is bijvoorbeeld een waarde van $100.000 mogelijk, maar ook $1000.

Wel is het als we kijken naar het verleden en de koersexplosie in 2017 dat er nu vooral vanuit de institutionele kant veel vraag is naar de Bitcoin. Veel bedrijven als, Square,PayPal en Grayscale nemen steeds meer vertrouwen in Bitcoin en ondersteunen de nieuwe techniek. Dit vormt veel aandacht vanuit het bedrijfsleven. In 2017 was de populariteit vooral vanuit de consumenten en de FOMO (Fear Of Missing Out). Momenteel terwijl de Bitcoin tegen de $19.000 tikt is dit in mindere mate aanwezig.

In 2021 is het verzenden van Bitcoin steeds eenvoudiger geworden, waardoor de drempel steeds kleiner zal worden om Bitcoins aan te schaffen. Naast websites zijn er tegenwoordig apps waarmee je eenvoudig nieuwe Bitcoins kan kopen en verkopen.

Een verwachting is behoorlijk lastig. Wel is het zo dat veel analisten verwachten op een stijging als het gaat om een langere termijn. Momenteel is het vooral een positief teken dat de financiële omgeving Bitcoin steeds ruimer blijft supporter. Wanneer de Bitcoin op support kan rekenen vanuit vertrouwde partijen rondom het huidige geldstelsel kan het wel eens behoorlijk hard gaan in de toekomst met de prijsontwikkeling rondom cryptovaluta.