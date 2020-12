Dit waren de populaire producten tijdens Black Friday en Cyber Monday

Black Friday en Cyber Monday waren dit jaar een behoorlijk succes. Op onze site zijn er vele aanbiedingen geplaatst en ook de meeste webwinkels hebben zich aangesloten op de nieuwe trend.

Door de topdrukte is er vertraging ontstaan bij PostNL. Dit jaar is er een ongekend record aantal besteld als het gaat om de producten. Door de huidige pandemie is er meer dan ooit online verkocht. Maar welke Black Friday deals waren nu een succes?

Sonos

Bij verschillende webwinkels was er een behoorlijk korting te vinden op de Sonos producten. Het ging hierbij om een korting tot wel 33 procent op verschillende Sonos producten. De Sonos One was bijvoorbeeld te verkrijgen voor 166 euro, terwijl de Sonos Beam een tijdelijke prijs had meegekregen van 299 euro. Ook de overige producten waren met een korting tussen de 28 en 33 procent behoorlijk in de korting.

Sonos geeft meestal een standaard korting op de producten. Maar bij verschillende webwinkels was de korting hoger ten opzichten van de standaard Sonos korting. Ook Tijdens de Cyber Monday deals waren er vele producten van Sonos in de aanbieding.

Smartphones

Ook smartphones waren ongekend populair. Zo is een van de populairste smartphones van 2020 een van de meest verkochte producten geweest. Het gaat hierbij om de Galaxy A51 smartphone.

De Galaxy A51 smartphone geeft veel voor een relatief betaalbaar bedrag. De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm en bevat 128GB aan interne opslag. Ook zijn er aan de achterzijde een viertal camera’s te vinden met onder andere een groothoeklens. Zeker gezien de betaalbare prijs ten opzichten van de high-end smartphones is het niet vreemd dat het gaat om een populair toestel.

Samsung heeft tegenwoordig meerdere toestellen in de goedkopere segmenten welke goed verkopen. Voorbeelden zijn;

Galaxy A71

Galaxy M31

Galaxy A41

Zeker indien je geen behoefte zal hebben aan de nieuwste technieken zijn dit prima smartphones welke tussen de 200 en 300 euro verkocht worden.

Smart Home

Smarthome is populairder dan ooit. Producten als de Nest Learning Thermostat, Eufy Video Deurbel en de slimme deurbel van Ring verkochten behoorlijk goed. Sinds vorig jaar zien we een duidelijke trend als het gaat om producten welke gericht zijn op smarthome. Steeds meer consumenten in Nederland beschikken over een slimme camera of deurbel.

Uiteraard kunnen we volgend jaar weer vele producten verwachten rondom de Black Friday en Cybermonday actieperiode. Zoals we dit jaar hebben gezien spreiden webwinkels de actie’s uit over meerdere dagen.