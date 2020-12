Dit waren de populairste Google-zoektermen van het jaar 2020

Zoals gebruikelijk toont Google elk jaar een Year in Search lijst. Ook dit jaar zien we een flinke lijst met meest gezochte zoektermen. Niet geheel onverwacht staat het zoekwoord coronavirus op 1. Vragen als ‘Wat is een lockdown’ en ‘Waarom hamsteren we toiletpapier’ zijn allemaal in de lijst te vinden. Op een tweede plaatst staat RIVM.

In de resultaten van Google is goed te zien dat ook massaal wordt gezocht naar gebeurtenissen. We hadden veel interesse in de Amerikaanse verkiezingen. Zowel de verkiezingen zelf, als Joe Biden staan in de top 10 lijst. Maar ook zoekwoorden als Black Lives Matter, Koningsdag thuis en Beiroet stonden bovenaan in de lijst.

Als het gaat om de Tv-programma’s zien we vooral veel vragen over Boer zoekt Vrouw en The Masked Singer. De volgende top 10 van de populairste zoekwoorden is:

Top trending zoekopdrachten van 2020 in Nederland

Coronavirus RIVM Verkiezingen Amerika Coronavirus Nederland Snappet Kobe Bryant Fred van Leer iPhone 12 Corona Dashboard Joe Biden

Top trending nieuws

Corona persconferentie Amerikaanse verkiezingen Koningsdag thuis Storm Dennis Scholen dicht Iran Beiroet Storm Ellen Black Lives Matter Wit Rusland

Top trending ‘Waarom…?’

Waarom zijn cornflakes uitgevonden? Waarom hamsteren we wc-papier? Waarom hangt de vlag uit vandaag? Waarom heet het coronavirus? Waarom is de lucht blauw? Waarom zijn er zo veel (corona)doden in Italië? Waarom speelt Ajax met een rouwband? Waarom zijn luiaards traag? Waarom worden nertsen gefokt? Waarom werd George Floyd gearresteerd?

Top trending acteurs & actrices

Noortje Herlaar Babette van Veen Barry Atsma Tom Hanks Amber Heard Eric Corton Abbey Hoes Peggy Vrijens Terence Hill Lily Collins

Als het gaat om de tending zoekwoorden wereldwijd gaat het om onder andere het Coronavirus, Election Results en Kobe Bryant. Ook de films Parasite, 1917 en Black Panther waren behoorlijk populair.

Top trending zoekopdrachten wereldwijd