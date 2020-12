5 Manieren om je telefoon slimmer te maken

Vrijwel iedereen is tegenwoordig in het bezit van een smartphone. Toch maakt lang niet iedereen er even slim gebruik van. Er zijn namelijk een aantal mooie manieren om je telefoon slimmer te maken, zodat deze nóg makkelijker in gebruik is. In dit artikel kijken we dan ook naar een aantal apps en tools die je kunt inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Gebruik de vliegtuigmodus

De vliegtuigmodus wordt natuurlijk altijd gebruikt als je vliegt. Toch is dit niet de enige functie die de vliegtuigmodus heeft. Kamp je bijvoorbeeld met problemen die te maken hebben met je internetverbinding, dan kan het snel aan en weer uit zetten van de vliegtuigmodus ervoor zorgen dat het signaal hersteld wordt. Op deze manier kun je eenvoudig internet terugkrijgen.

Daarnaast kun je de vliegtuigmodus ook gebruiken om je device sneller op te laden. Wanneer je namelijk kiest voor vliegtuigmodus, worden er verschillende andere dingen uitgeschakeld, zoals je internetverbinding, Bluetooth en wifi. Hierdoor doet je telefoon ook geen moeite om hier opnieuw verbinding te maken met deze dingen. Wanneer je telefoon dit wel doet, vreet het energie. Zet je dit uit, dan is je telefoon in een mum van tijd opgeladen.

Een VPN voor veilig internet

Ook dit is een manier om je telefoon in jouw voordeel te gebruiken. Met een VPN wordt namelijk jouw locatie verbonden én wordt de data die je uitwisselt met het internet versleuteld. Op die manier kan jouw data niet gehackt worden en kun je doen en laten wat je wilt op het internet. Daarnaast is het ook een goede manier om films en series in het buitenland te kijken.

Wanneer je namelijk een VPN hebt en hier verbinding mee maakt, maak je verbinding met een externe server. Netflix kijkt naar de locatie waar het signaal vandaan komt, in dit geval dus van de server. Staat deze server in de Verenigde Staten, dan ben jij in staat om films en series op Netflix te kijken die in Nederland wellicht nog niet online staan.

Lopen en appen tegelijk

App je vaak terwijl je onderweg bent? En let je dan ook eigenlijk niet op waar je heen gaat? Met de app van Type ’n Walk of Type While Walk is dat verleden tijd. Deze apps hebben toegang nodig tot je camera, maar stellen je in staat om te typen met het beeld van je camera op de achtergrond. Je maakt als het ware gebruik van doorzichtige toetsen die nog wel te lezen zijn. Hierdoor kun je precies zien waar je heen gaat én kun je tegelijkertijd ook dat berichtje versturen naar een van je vrienden. Ideaal dus!

Google Assistant

Ook het gebruik van de Google Assistant is aan te raden vanwege verschillende redenen. Allereerst kun je bijvoorbeeld verschillende apparaten in huis bedienen als je gebruikmaakt van een Google Home. Deze geeft je namelijk de mogelijkheid om op afstand tegen je apparaten te praten, waardoor je heel eenvoudig je favoriete Netflix-serie of een lekker nummertje op Spotify aan kunt zetten.

Daarnaast kun je deze ook gebruiken om bijvoorbeeld jouw route te berekenen, inclusief mogelijke files. Ook hier heb je je eigen telefoon dan niet meer voor nodig. Vraag bijvoorbeeld ook om het weer, of het gaat regenen en wat de gevoelstemperatuur is. Allemaal handige functies die jouw telefoon heeft, maar die door veel mensen eigenlijk niet gebruikt worden.

Kijk naar je apps

Tot slot kun je jouw telefoon nog slimmer gebruiken door te kijken naar de apps. Dat kun je op twee verschillende manieren doen. Allereerst kun je apps natuurlijk sluiten als je hier geen gebruik meer van maakt. Daarnaast is het natuurlijk ook aan te raden om apps te verwijderen die je niet meer gebruikt. Hiervoor kun je bij instellingen eenvoudig kijken naar de laatste datum waarop je deze app hebt gebruikt. Is het al even geleden, dan kun je erover denken om de app te verwijderen. Heb je de app nog nodig, dan laat je deze erop staan.

Het grote voordeel hiervan is dat je veel beter inzicht krijgt in de apps die je wel en niet gebruikt. Daarbij komt dat je telefoon er ook een stuk sneller van wordt, doordat die minder applicaties hoeft te voorzien.

Heb je nou zelf ook nog tips die je vaak gebruikt waardoor je jouw telefoon slimmer bent gaan gebruiken? Laat ons dan weten hoe je dat doet en waarom anderen hier ook voor zouden moeten kiezen!