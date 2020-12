Dit zijn de populairste crowdfunding campagnes

Geld binnenhalen voor een nieuw bedrijf of product kan op meerdere manieren. Een van de opkomende trends is crowdfunding. Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders aan particulieren of ondernemingen. Tegenwoordig zijn er vele platformen aanwezig welke crowdfunding producten aanbieden. Ook in de tech sector zijn de afgelopen jaren meerdere projecten geweest welke begonnen als een crowdfunding campagne. Tijd voor een mooi overzicht.

Kickstarter en Indiegogo zijn voor producten in Nederland veruit de populairste crowdfunding websites. In de afgelopen jaren zijn er meerdere projecten geweest welke enorm succesvol zijn, en waarvan de meeste waarschijnlijk niet weten dat het ooit een crowdfunding project is geweest.

Oculus Rift

De Oculus Rift is waarschijnlijk het meest populaire project ooit welke via Kickstarter is gefinancierd. De Oculus Rift is een van de eerste virtual reality producten welke voor de consument zijn uitgebracht. Als we momenteel kijken naar de producten rondom VR is Oculus Rift zeker de basis geweest voor de consumentenmarkt. Het doel van 250.000 dollar is hierdoor ruim gehaald. In totaal behaalde meer dan 2,4 miljoen dollar ontvangen. Amper twee jaar later kreeg het bedrijf een financiering van Facebook van 2 miljard dollar. Inmiddels is Oculus Rift verwerkt in de producten van Facebook.

Pebble Time

De eerste smartwatch in 2012 was de Pebble Time. In totaal ging het om een bedrag van maar liefst 10.266.845 dollar en oversteeg daarmee het doelbedrag van 100.000 dollar eenvoudig.

Ook drie jaar later met de tweede generatie werden er records verbroken met de tweede generatie smartwatch. Het doelbedrag van 500.000 werd in 17 minuten gehaald en na 49 minuten stond er al 1 miljoen dollar op de teller.

Door de komst van de grote techgiganten is Pebble hard achteruit gegaan en is uiteindelijk voor amper 23 miljoen dollar overgenomen door Fitbit. De technologie werd opgenomen in Fitbit, en de producten verdwenen van de markt.

Exploiding kitten

En dan nu het populairste project ooit op Kickstarter. Meer dan 120.000 mensen steunden het idee om een kaartenspel over absurde katten te supporten. Daarmee  heeft Kickstarter Exploding Kittens uitgekozen tot het populairste project ooit. Binnen enkele minuten werd het doel behaald en behaalde het project uiteindelijk 8,7 miljoen dollar. Exploding Kittens is inmiddels vrijwel overal te verkrijgen en is gebaseerd op Russisch Roulette. Wanneer je de ontploffende kat trekt ben je af. De kaarten zijn getekend door Matthew Inman.