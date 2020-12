Opzoek naar een Android smartphone onder de 200 euro; dit zijn de beste

Tegenwoordig zijn er veel smartphones te vinden in het assortiment. Ook in de lagere prijsklasse tot 200 euro zijn er meer dan genoeg smartphones te vinden met interessante aanbiedingen. De technieken gaan snel in smartphoneland waardoor ook de goedkopere smartphones steeds beter worden. We bekijken de goedkoopste smartphones op de markt.

Een goedkopere smartphone is niet meer een toestel welke niet vooruit komt door de trage performance. Tegenwoordig is een smartphone welke beschikt over goedkopere specificaties een prima smartphone voor dagelijks gebruik. De term “goedkoop” heeft door de jaren heen een andere definitie gekregen. Uiteraard hebben de smartphones niet alle high-tech functies zoals een 4 dubbele camera of een ultra-zoom lens. Maar hoe vaak heb je dit nodig? Vergeet niet dat het duurdere segment al snel over de 1000 euro gaat.

Oppo A5 2020

Oppo is bezig met een flinke opmars en is nog vrij onbekend. De Oppo A5 2020 is een van de nieuwste smartphones in het goedkopere segment welke beschikt over een schermformaat van 6,5-inch en een resolutie van 1600 x 720 pixels. Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 665 CPU te vinden met 3/4GB aan RAM. Ook zijn er een viertal camera’s te vinden aan de achterzijde.

De smartphone is te verkrijgen voor ongeveer 150 euro en is hiermee gericht op het goedkopere segment.

OnePlus Nord N100

Ook OnePlus is sindsdien gericht op het goedkopere segment met de OnePlus Nord N100. Deze smartphone beschikt over prima specificaties en heeft een 6,52 inch HD+ display met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan interne opslag. Aan de achterzijde is er een triple-camera te vinden. Voor 174 euro is de smartphone te verkrijgen in Nederland.

Nokia 5.3

De Nokia 5.3 is de opvolger van de Nokia 5.1 en is voorzien van behoorlijke specificaties en een viervoudige camera aan de achterzijde. De smartphone verscheen in mei 2020 voor 199 euro en is inmiddels te verkrijgen voor 179 euro. et 6,55-inch scherm is voorzien van een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Het betaalbare Nokia-toestel wordt aangestuurd door de Snapdragon 665-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag.

Voor 179 euro is de smartphone te verkrijgen bij webshops als Bol.com

Samsung Galaxy A41

Met zijn 225 euro net iets boven de 200 euro. Maar een van de populairste toestellen van het jaar. De Galaxy A41 is een prima budget smartphone welke beschikt over een 6,1-inch scherm. De smartphone is uitgerust met een driedubbele camera welke beschikt over een primaire camera met een sensor van 48 megapixels.

De Samsung A41 wordt aangedreven door een MediaTek Helio P65-chip welke is voorzien van 4GB aan werkgeheugen. De smartphone is te verkrijgen bij Bol.com voor 225 euro

Uiteraard zijn er nog veel meer smartphones in het goedkopere segment; een overzicht van enkele populaire smartphones.