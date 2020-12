Bitcoin bereikt recordwaarde van 21300 dollar

De Bitcoin is de afgelopen maanden in een behoorlijk tempo gestegen. Na een stijging van enkele maanden en het bereiken van een nieuwe All Time High heeft de Bitcoin vandaag een nieuw record weten te vestigen. Op moment van schrijven staat de Bitcoin op 21300 dollar.

Voor het eerst sinds de oprichting van de digitale munt is de Bitcoin boven de 20.000 dollar te vinden. De prijs van een enkele bitcoin heeft op woensdag de grens van 20.000 dollar doorbroken. Daarmee bereikt de Bitcoin de hoogste waarde welke ooit is genoteerd sinds de oprichting van de Bitcoin in 2009.

In een korte tijd is de waarde van de cryptovaluta verdubbeld. begin oktober was de prijs van een Bitcoin 10.500 dollar. In december 2019 bereikte de Bitcoin een waarde van 3200 dollar.

Sinds begin dit jaar is er vooral interesse vanuit het bedrijfsleven en institutionele instellingen.