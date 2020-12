Opnieuw record voor Bitcoin en breekt $23.000

De Bitcoin blijft in december van 2020 record na record vestigen. Na het eerdere record van 20.000 dollar heeft de Bitcoin nu een waarde van ruim 23.000 dollar bereikt. Hierdoor is er ook topdrukte op het netwerk van de Bitcoin.

Bitcoin bereikt 23.000 dollar

Woensdag bereikte de Bitcoin een waarde van 20.000 dollar terwijl op donderdag de waarde boven de 23.000 dollar is uitgestegen. Vanaf begin november is de populariteit rondom de Bitcoin behoorlijk.

Uiteraard zal de stijging ook voor meer prijsvolatiliteit zorgen. Het is aannemelijk dat de Bitcoin na flinke winsten ook behoorlijk kan dalen. Hierdoor is extra voorzichtigheid bij nieuwe aankopen verstandig.

BTC is een volatiele investering die van de ene op de andere dag met 10% – 20% kan stijgen of dalen. In het verleden heeft de Bitcoin behoorlijk vaak een forse duik gemaakt na het bereiken van een nieuwe All Time High.