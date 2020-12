Waarde Ethereum bereikt hoogste niveau sinds mei 2018

Na de enorme stijging van de Bitcoin bereikt ook Ethereum nieuwe successen. De digitale cryptomunt presteert de laatste dagen behoorlijk goed.

Ethereum wordt nu verhandeld voor meer dan $660, zo blijkt uit de data van CoinMarketCap. Als we kijken naar het verleden is dit het hoogste punt sinds mei 2018.

Ethereum is al enkele jaren de op een na grootste crypto valuta, en wordt ook wel gezien als alternatief op de populaire Bitcoin. Begin dit jaar bereikte Ethereum een waarde van minder dan $140. Tijdens de COVID pandemie daalde de waarde tot $105. Inmiddels is Ethereum in een stijgende trend en is de $660 bereikt.

Voor Ethereum staat het hoogste punt op $1.392. Het record is behaald op 12 januari 2018. Op moment van schrijven staat Ethereum op $642. Vooralsnog blijven de overige altcoins in een afwachtende status.