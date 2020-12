Nokia 5.4 smartphone aangekondigd met adviesprijs van 189 euro

De Nokia 5.4 heeft deze week zijn debuut gemaakt en is op de markt verschenen. De Nokia 5.4 is een nieuwe smartphone in het budgetsegment welke beschikt over prima specificaties. Ook de adviesprijs is met zijn 189 euro behoorlijk goed te noemen als we de specificaties bekijken.

Nokia 5.4 smartphone

De Nokia 5.4 is duidelijk een smartphone in het middensegment. Onder de motorkap van de nieuwe Nokia 5.4 is er een Snapdragon 662 chipset te vinden. Verder beschikt de smartphone over een viertal camera’s en is er een batterij van 4000mAh aanwezig. De Nokia 5.4 beschikt over een 6.49 IPS LCD HD+ scherm.

De achterkant heeft een ronde uitsparing voor de 48 MP primaire camera welke is bijgestaan met een 5 megapixel ultrabreedhoeklens en 2 megapixel sensoren voor dieptebeelden en macro-opnames.

Onder de motorkap is de Snapdragon 662 te vinden met 4GB aan RAM en 64GB/128GB aan interne opslag. Android 10 is het standaard OS van de smartphone, terwijl de update naar Android 11 binnenkort beschikbaar zal komen.

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia 5.4 is verkrijgbaar in paarse en blauwe kleuren en heeft een adviesprijs meegekregen van 189 euro.